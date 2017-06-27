Вт, 27.06.2017, 17:30 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 27 июня 2017 года, 17:13

Почти 800 тыс. выделено на поддержку ведущих спортивных команд Южного Урала


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Почти 800 тыс. рублей выделено на поддержку ведущих спортивных команд Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Изменения в части увеличения субсидий местным бюджетам были внесены постановлением правительства «О государственной программе Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2019 годы».

В соответствии с документом Магнитогорск получит 100 тыс. рублей на содержание, развитие и поддержку ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России. На эти же цели областной центр получит 302 тыс. рублей.

Благодаря экономии средств субсидии на организацию и проведение летних сельских спортивных игр «Золотой колос» и зимних сельских спортивных игр «Уральская метелица» Касли получат 394 тыс. рублей. Деньги пойдут на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: челябинская область, субсидии, новости магнитогорска, новости челябинска, новости спорта
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 606
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

сегодня, 15:20
Почти 26 млн принесли унитарные предприятия в бюджет Челябинской области в 2016 году
сегодня, 15:10
ПАО «Челябэнергосбыт» укрепляет позиции в рейтинге российских сбытов
сегодня, 13:40
Минимущества выступило с поправками в закон о налоге на имущество организаций
сегодня, 10:10
На покупку машин скорой помощи выделят 114,5 млн в Челябинской области
сегодня, 09:55
ЧМК отремонтировал один из агрегатов аглофабрики
вчера, 15:05
Работники ММК выдвинули 270 рацпредложений в рамках акции «Свежая идея»
вчера, 14:06
Сотрудники РФЯЦ – ВНИИТФ завоевали три медали Atomskills-2017
вчера, 12:57
Стало известно, что подняло Челябинскую область на 10 пунктов в рейтинге инвестклимата
24 июня, 09:22
Южному Уралу нужна «дорожная карта» для определения регоператоров по обращению с мусором
23 июня, 17:45
Надежных партнеров ПАО «Челябэнергосбыт» наградили в Совете Федерации
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Приобретаете ли Вы страховку от укуса клеща?

Подписка на новости
Прислать новость