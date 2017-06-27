Почти 800 тыс. выделено на поддержку ведущих спортивных команд Южного Урала

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Почти 800 тыс. рублей выделено на поддержку ведущих спортивных команд Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Изменения в части увеличения субсидий местным бюджетам были внесены постановлением правительства «О государственной программе Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2019 годы».

В соответствии с документом Магнитогорск получит 100 тыс. рублей на содержание, развитие и поддержку ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России. На эти же цели областной центр получит 302 тыс. рублей.

Благодаря экономии средств субсидии на организацию и проведение летних сельских спортивных игр «Золотой колос» и зимних сельских спортивных игр «Уральская метелица» Касли получат 394 тыс. рублей. Деньги пойдут на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций.