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Агентство новостей Доступ 1 29 ноября 2017 года, 16:57

На переселение южноуральцев из аварийного жилья в 2018 году направят 1 млрд


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2018 году на переселение жителей Челябинской области направят 1 млрд рублей – речь идет о домах, признанных аварийными в 2012 и 2013 годах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минстроя.

«В бюджете Челябинской области на 2018 год на переселение из аварийного жилья зарезервирована сумма 1 млрд рублей. Это беспрецедентная сумма для областной программы. В следующем году мы будем расселять дома, признанные аварийными в 2012 и 2013 годах. Предпочтение отдается тем объектам, по которым есть решения суда о переселении жильцов и техническое состояние которых представляет опасность», – пояснил министр строительства Челябинской области Виктор Тупикин.

В регионе насчитывается 880 домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, общей площадью 234,36 тыс. кв. метров. В них проживает более 15 тыс. человек. На расселение этого фонда по различным оценкам потребуется около 8,4 млрд рублей.

С 2013 по 2017 годы в Челябинской области было расселено 649 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. Новоселье отметили 11,8 тыс. человек. Еще примерно 140 южноуральцев ждут завершения судебных процессов и вступления в права наследования, чтобы въехать в новые квартиры. На расселение граждан в новые дома в рамках программы было потрачено 6,23 млрд рублей (2,68 млрд из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 3,55 млрд из бюджета области).

«В общей сложности расселено 188,8 тыс. кв. метров ветхого жилья. Аварийный фонд в объеме 2,7 тыс. кв. метров исключен из программы по причинам смерти или выезда нанимателей, а также признания их утратившими право пользования», – рассказал Тупикин.

В 2017 году губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил на переселение южноуральцев из аварийных домов 409 млн рублей. Этих средств хватит, чтобы расселить 58 домов общей площадью свыше 11 тыс. кв. метров. Дома расположены в Златоусте, Миассе, Копейске, Карабаше и Сатке.

Теги: челябинская область, ветхое жилье, минстрой, переселение, ветхо-аварийное жилье
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