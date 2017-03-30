На ММК стартовала XVII научно-техническая конференция молодых специалистов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Магнитогорском меткомбинате (ОАО «ММК», Челябинская область) стартовала XVII научно-техническая конференция молодых специалистов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на управление информации и общественных связей предприятия.

Цель НТК – привлечение молодых работников компании к научно-исследовательской деятельности, направленной на совершенствование металлургического производства, решение конкретных технических и организационных задач, выпуск конкурентоспособной продукции высокого качества с наименьшими затратами.

«Мероприятие пройдет в три этапа. Первый – внутрицеховой – выявит сильнейших в подразделениях. Второй этап конференции – финальный, общекомбинатский. Участники выступят с докладами в различных секциях – аглодоменной, металлургической, прокатной, энергетической, транспорта и логистики, коксохимической и других», – говорится в сообщении.

Проведение третьего (открытого) этапа НТК, в котором примут участие молодые специалисты других металлургических предприятий страны и ближнего зарубежья, запланировано на последнюю декаду мая.

Фото Андрея Серебрякова