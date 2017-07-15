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ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 15 июля 2017 года, 09:56

ММК увеличит выпуск оцинкованного металлопроката почти на 20% до конца текущего года


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК», Челябинская область) запустил шестой агрегат непрерывного горячего цинкования – это позволит предприятию до конца 2017 года увеличить производство оцинкованного металлопроката почти на 20%, превысив 2 млн тонн в год, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Общая стоимость строительства, начавшегося в сентябре 2015 года, составила 6 млрд рублей, из которых почти 2,5 млрд пришлось на строительно-монтажные работы.

«В ходе строительства было смонтировано более 3,5 тыс. тонн металлоконструкций, забито около 1,5 тыс. свай, установлено около 12,4 тыс. тонн стеновых ограждений, залито порядка 15 тыс. кубометров фундаментов», – уточнили в пресс-службе ММК.

Там добавили, что оцинкованный прокат используется для нужд строительной индустрии, производителей тары и упаковки.

«Агрегат предназначен для получения продукции с цинковым покрытием, которое наносится методом горячего цинкования на тонколистовой холоднокатаный прокат из малоуглеродистой стали. Изделия из данного проката высокорентабельны, более надежны и служат дольше», – говорится в сообщении.

Во время торжественной церемонии кнопку запуска шестого по счету АНГЦ нажали губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель Совета директоров ММК Виктор Рашников и генеральный директор предприятия Павел Шиляев.

Добавим, что на агрегате занято 120 человек технологического персонала и 110 – обслуживающего.

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Теги: ммк, магнитогорский меткомбинат, промышленность, новости магнитогорска
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