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Агентство новостей Доступ 1 17 января 2017 года, 10:21

Глава Минтруда РФ: в 2017 году вырастет и номинальная, и реальная зарплата


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2017 году в России вырастет номинальная и реальная зарплата – большую роль в этом процессе, по мнению главы Минтруда РФ Максима Топилина, сыграет реализация указов президента об увеличении зарплат в бюджетном секторе, причем без сокращения кадров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Безработица, рассказал министр «Российской газете», в 2017 году расти не будет, скорее всего, она будет колебаться в рамках показателей 2016 года. «Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению», – сказал, в частности, Топилин.

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По мнению чиновника, значительную роль в этом сыграет реализация указов президента об увеличении заработной платы в бюджетном секторе. Причем, без сокращения кадров и повышения нагрузки.

«Безусловно, указы президента по повышению оплаты труда основным категориям работников бюджетной сферы будут выполнены. Для этого предусмотрены все необходимые ресурсы. Соответствующая работа проводится с региональными органами исполнительной власти», – подчеркнул Тополин.

Добавим, в планах Минтруда – закрыть ряд прорех в законодательстве, благодаря которым сегодня граждане могут сниматься с учета в службе занятости, потом опять на него становиться, то есть проводить разные манипуляции для получения пособия по безработице.

«Мы исходим из того, что доступ к пособиям должны получать лишь те, кто имеет трудовой стаж и утерянный заработок. Всем остальным служба занятости должна помогать в поиске работы, прохождении обучения, но без выплаты пособий. К сожалению, пока профсоюзы против. Так что законопроект будет еще обсуждаться с партнерами», – заключил министр.

Напомним, почти 3,4 тыс. сотрудников планируются к сокращению на 197 предприятиях Челябинской области в январе-апреле 2017 года.

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Теги: работа, пособия, зарплаты, безработица, рынок труда, минтруда рф
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