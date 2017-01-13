В январе-апреле 2017 южноуральские предприятия сократят 3,4 тыс. сотрудников

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Почти 3,4 тыс. сотрудников планируются к сокращению на 197 предприятиях Челябинской области в январе-апреле 2017 года – такие данные приводит Главное управление по труду и занятости населения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, из-за ликвидации МУП «Челябинский автобусный парк» до конца февраля работу потеряет 805 сотрудников. «Всего в порядке массовых увольнений 18 организаций в указанный период уволят 1 986 человек, еще 179 предприятий частично сократят 1 392 сотрудника», – говорится в сообщении.

Отметим, все сотрудники, которых из-за банкротства сокращает МУП «Челябинский автобусный транспорт», будут трудоустроены на вновь создаваемом предприятии в форме публичного акционерного общества, куда перейдут имущество и активы МУПа.



Таким образом, о предстоящих в январе-апреле увольнениях работников в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата в Челябинской области заявило 197 организаций – это 3 378 южноуральцев.

Кроме того, 52 предприятия в регионе трудится неполное рабочее время – всего 9 571 человек. Среди них, например, ООО «ЧТЗ-Уралтрак», где 2 742 специалиста работают неполный день или неделю.

Всего, по данным ведомства на 11 января 2017 года, в Челябинской области 32 550 беззработных.