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Агентство новостей Доступ 1 3 июля 2017 года, 15:10

Газом обеспечат 7 тыс. домов на Южном Урале в 2017 году


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Южном Урале голубым топливом в 2017 году обеспечат 7 тыс. домов – решением губернатора Бориса Дубровского на строительство газопроводов и газовых сетей направлено дополнительно 616,2 млн из региональной казны, а всего на данные цели пойдет 1,37 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу правительства.

По инициативе главы региона программа газификации Челябинской области возобновилась в 2014 году. В 2014-2016 годы на финансирование работ по газификации муниципалитетов из областного бюджета было направлено 1,679 млрд рублей.

«Трудно переоценить важность момента, когда в дом приходит газ. Для людей это настоящий праздник, качество жизни меняется кардинально в лучшую сторону», – отметил Борис Дубровский.

Сейчас средний уровень газификации субъектов находится на уровне 66%, в УрФО этот показатель составляет 60%, при этом в Челябинской области газифицировано более 70% населенных пунктов. Услугами газоснабжения пользуются 2,3 млн человек или 65% южноуральцев.

«Во исполнение майских указов президента губернатором Борисом Дубровским было принято решение о выделении дополнительных средств на дорожную отрасль, газификацию и благоустройство территории в размере 2,9 млрд рублей. Из них 618 млн рублей пойдут на газификацию 34 муниципальных образований – всего будет реализовано 53 проекта. В целом на газификацию Челябинской области с учетом программы устойчивого развития сельских территорий в этом году будет направлено 1,37 млрд рублей. Это позволит газифицировать всего более 7 тыс. домов и квартир, построить более 300 км газораспределительных сетей и десятки объектов газоснабжения», – отметил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

За счет дополнительного финансирования газ впервые появится в поселке Летягино в Южноуральске, деревне Акбашево (Аргаяшский район), поселке Новый (Брединский район), поселке Алексеевка (Варненский район), поселке Белоусово (Еткульский район), поселке Дубровка (Коркинский район) и деревнях Татарка и Андреевка (Увельский район).

Также по данной программе будет завершена работа над объектами с высокой степенью готовности в Верхнем Уфалее, Магнитогорске, Миассе, Усть-Катаве, Миньяре, Каслях и Юрюзани, поселениях Снежный (Карталинский район), Вишневогорск (Каслинский район), Полетаево (Сосновский район), Варламово (Чебаркульский район).

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Теги: челябинская область, газификация
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