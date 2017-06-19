Почти 4 млрд власти Южного Урала направили на здравоохранение, дороги и газификацию

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился направить дополнительно 4 млрд рублей на поддержку здравоохранения, дорожные работы, газификацию – утвердить, кому и сколько, планируется на ближайшем заседании законодательного Собрания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Экономика области в 2017 году имеет положительную тенденцию к развитию. Даже оперативные данные, полученные по индексу промышленного производства за пять месяцев текущего года, свидетельствуют о темпе роста большем, чем за аналогичный период прошлого года. Это сказывается на положительном финансовом результате компаний и дополнительных возможностях областного бюджета, чтобы можно было распределить дополнительные средства», – отметил первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин.

Губернатором Челябинской области Борисом Дубровским принято решение выделить дополнительные средства и внести их в виде изменений в областную казну на июньском заседании Законодательного Собрания. Предполагается, что 1 млрд 400 млн рублей пойдет на увеличение финансирования отрасли здравоохранения. Из данной суммы около 220 млн рублей предполагается направить на лекарственное обеспечение разных категорий граждан, в том числе страдающих редкими, заболеваниями. Это медикаменты, не включенные в перечень Минздрава. Почти 500 млн рублей запланировано на приобретение основных средств для лечебных учреждений – более 350 млн рублей пойдет на оснащение реконструируемого сейчас операционного блока Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ). Работы в оперблоке планируется завершить уже этой осенью.

Около 114 млн рублей, по словам Евгения Редина, выделено на обновление парка автомобилей скорой помощи. «Известно, что данный парк автомобилей подвергается очень сильной эксплуатации и с определенной периодичностью требуется его обновлять. На эти средства можно будет приобрести порядка 50 новых автомобилей. Сейчас на федеральном уровне также принято решение о приобретении автомобилей скорой помощи, и сегодня мы ждем решения о конкретном количестве машин, которые будут выделены Челябинской области», – сказал вице-губернатор.

Значительная сумма пойдет на текущие ремонты медицинских учреждений как в рамках подготовки к зиме, так и для доведения их до нормативного состояния. Кроме того, предполагается профинансировать повышение антитеррористической защищенности учреждений – системы видеонаблюдения, организована служба охраны, установлены ворота, шлагбаумы, аварийное освещение должны быть установлены везде.

Еще 340 млн рублей в рамках данной суммы будет выделено на функционирование лечебных учреждений, которые не входят в систему ОМС – это психиатрическая, наркологическая, противотуберкулезная и кожно-венерологическая службы.

Как отметил Евгений Редин, лечебные учреждения, кроме выполнения своих прямых функций, затрачивают энергетические ресурсы, с поставщиками которых необходимо расплачиваться в срок. На данные цели пойдет 200 млн рублей.

Если говорить обо всех ассигнованиях, которые тратятся на здравоохранение, то на сегодняшний день, с учетом выделенных средств, техпрограмма 2017 года будет составлять 44 млрд рублей, что больше прошлогодних показателей.

Касательно социального блока, будет профинансировано завершение ремонта «Народного дома» в Кыштыме, который является объектом культурного наследия; также планируется оснастить музыкальными инструментами и всей необходимой аппаратурой Детскую школу искусств в Карабаше.

Указанная сумма в 4 млрд рублей также включает средства на отрасль строительства и ЖКХ. «На дороги принято решение выделить дополнительно 2 млрд 100 млн рублей. Суммарно дорожный фонд Челябинской области в 2017 году составит более 12,5 млрд рублей, из них 8 млрд пойдет на дороги областного значения, остальное – на муниципальные», – прокомментировал курирующий данное направление заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

Основная часть средств пойдет именно Челябинску – 1,5 млрд рассчитано на ремонт и содержание дорог в областном центре, причем, в первую очередь, на гостевых маршрутах. Запланировано обустройство подъездов к строящейся школе в 54-м микрорайоне, ремонта покрытия по улице Новороссийская в Ленинском районе. Также 210 млн пойдет на строительство новых дорог – появится трасса по улице Трашутина, будет расширено полотно от Свердловского тракта до Успенского кладбища, будут построены улицы Героя России Радионова и Тепличная в Чурилово.

Около 300 млн выделено на содержание дорог Магнитогорска. Более 40 млн – другим муниципалитетам. В частности, планируется ремонт дороги в поселке Красное поле и моста через реку Зюзелга.

К слову, на сегодняшний день дорожный ремонт на Южном Урале движется более чем активно: более 70 км областных трасс отремонтировано.

Относительно сферы ЖКХ принято решение выделить дополнительно 618 млн рублей на газификацию объектов. Эти средства пойдут 34 муниципалитетам на 53 проекта. Впервые голубое топливо появится в поселках Летягино, Новый, Алексеевка, Белоусово, Дубровка, деревнях Акбашево, Татарка и Андреевка. Суммарно на газификацию в 2017 году будет направлено 1 млрд 37 млн рублей. Это позволит газифицировать более 7 тыс. домов и квартир, построить более 300 км газораспределительных сетей.

«Есть также другое направление – 200 млн дополнительно будет выделено на развитие инженерной инфраструктуры – водоснабжение и водоотведение. Это, в том числе, коснется поселка Локомотивный, с которым этой весной произошла довольно неприятная ситуация – несколько дней населенный пункт был обезвожен. Поэтому принято решение капитально отремонтировать водовод. Также деньги пойдут селам Варламово и Медведево Чебаркульского района на решение вопросов водоснабжения. Будут достроены и введены в эксплуатацию в 2017 году очистные сооружения в Верхнеуральске и селе Фершампенуаз, также продолжится строительство очистных в Аше», – рассказал Шаль.

Таким образом, на поддержание инфраструктуры ЖКХ суммарно будет выделено более 500 млн рублей.