Бюджет Челябинской области 2017 года пополнился на 8,4 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 21 июня, депутаты комитета по бюджету и налогам Законодательного Собрания Челябинской области рассмотрели и одобрили внесение изменений в главный финансовый документ региона – казна пополнилась на 8,4 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодня мыодобряем существенные изменения в бюджет Челябинской области 2017 года. Если говорить конкретно, то областной бюджет увеличился на 8 млрд 400 млн рублей. Это безвозмездные поступления из федерального бюджета, хорошая работа промышленности Челябинской области, а также налоговых органов. Губернатор направляет эти деньги, в первую очередь, на решение майских указов президента РФ, связанных с повышением зарплат бюджетников. Также доходы пойдут на финансирование дорожной деятельности в муниципальных образованиях – 2 млрд 124 млн рублей, на развитие здравоохранения – 1 млрд 400 млн, на газификацию – 860 млн рублей. Мы надеемся, что к концу года, благодаря усилиям губернатора Челябинской области, правительства и Законодательного Собрания дефицит бюджета будет сведен до минимума», – прокомментировал председатель комитета, спикер ЗСО Владимир Мякуш.

Добавим, законопроект предусматривает увеличение доходов областного бюджета на 5 млрд 283 млн рублей – в том числе на 4 млрд 361 млн в связи с уточнением прогнозов собственных поступлений, на 922 млн – ввиду уточнения объема целевых федеральных средств (920 млн – на реализацию инвестпроектов по модернизации экономики моногородов, 1,9 млн на обеспечение деятельности депутатов Госдумы). Одновременно проектом закона предусматривается распределение ранее зарезервированных в бюджете средств на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с майскими указами Владимира Путина в сумме 2 млрд 887 млн рублей.

Предусматривается направление средств на следующие цели:

- 2 млрд 124 млн – на финансирование дорожной деятельности в муниципальных образованиях;

- 1 млрд 400 млн – на развитие системы здравоохранения;

- 616 млн – на газификацию населенных пунктов области;

- 479 млн – на реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области;

- 298 млн – на решение социально-значимых вопросов местного значения;

- 200 млн – на ремонт и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры;

- 94,2 млн – на поддержку сельхозтоваропроизводителей области.

Учитывая изменения, бюджет региона на 2017 год по доходам составит 132 млрд, по расходам 142 млрд рублей, дефицит сохраняется на уровне 10 млрд рублей.