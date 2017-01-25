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Агентство новостей Доступ 1 25 января 2017 года, 15:12

Бюджет Челябинской области направит 7,3 млрд рублей на ремонт дорог в 2017 году


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бюджет Челябинской области направит 7,3 млрд рублей на ремонт и строительство дорог в 2017 году – из дополнительных источников финансирования планируется получить еще 1 млрд, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В 2015 году доходы бюджета, учитываемые при формировании дорожного фонда, не считая межбюджетных трансфертов из федеральной казны и переходящих остатков, составили 8 млрд 342 млн рублей, на 2017 год объем бюджетных ассигнований дорожного фонда области составил 7 млрд 348 млн рублей», – заявил министр дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Микулик.

Снижение прогнозируемых доходов, формирующих бюджетные ассигнования дорожного фонда на 2017 год, обусловлено изменениями бюджетного законодательства в части снижения норматива зачисления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов и изменениями налогового законодательства по предоставлению льгот по транспортному налогу организациям и физлицам для машин с массой более 12 тонн.

Кроме того, в 2017 году ожидается пополнение дорожного фонда в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на 1 млрд рублей, а также благодаря субсидиям из федерального бюджета по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» на 308 млн рублей.

Указанное дополнительное финансирование обеспечит исполнение указа президента по формированию дорожного фонда.

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Теги: челябинская область, дороги, ремонт дорог, дорожный фонд
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