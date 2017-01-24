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Агентство новостей Доступ 1 24 января 2017 года, 14:20

На ремонт дорог к сельхозпредприятиям Челябинской области выделено почти 309 млн


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Кабмин РФ распределил субсидии на строительство и реконструкцию автодорог к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов и к объектам производства и переработки сельхозпродукции в 2017 году – Челябинской области выделено свыше 300 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня, 24 января, на официальном сайте правительства РФ.

«Подписанным распоряжением распределены субсидии в объеме 8 млрд 335 млн рублей, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета 54 субъектам Федерации на софинансирование расходных обязательств регионов, связанных с реализацией мер по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции», – говорится в документе.

Средства предоставляются в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Челябинской области на указанные цели выделено 308 млн 946 тыс. рублей.

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Теги: ремонт дорог, правительство рф, новости челябинска, развитие села
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