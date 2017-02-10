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Агентство новостей Доступ 1 10 февраля 2017 года, 12:17

СКАНДАЛ. Врио начальника ОП «Тракторозаводский» предъявлено обвинение в получении взятки


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Исполняющему обязанности начальника Отдела полиции «Тракторозаводский» (Челябинск) Евгению Менделю предъявлено обвинение в получении взятки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя регионального следственного управления СКР Владимира Шишкова.

«Следственными органами и.о. начальника ОП "Тракторозаводский" УМВД по Челябинску Евгению Менделю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ – "Получение взятки в крупном размере". В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 УПК, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – прокомментировал Шишков.

По версии СК, в 2016 году Мендель получил взятку в сумме 800 тыс. рублей от местной жительницы за незаконное информирование о готовящихся проверках органами внутренних дел соблюдения запрета на проведение азартных игр.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального УФСБ и управления собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств», – уточнили в СУ.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области сообщила, что полицейский уже уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам, а в отношении его руководителей будут приняты строгие меры дисциплинарной ответственности.

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