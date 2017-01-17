В Челябинске заочно арестован уроженец Таджикистана, воюющий в Сирии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске заочно арестован уроженец Таджикистана, воюющий в Сирии, – в родной республике 24-летний боевик также объявлен в международный розыск и будет заключен под стражу в случае задержания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодня, 17 января, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Расулджона Сафарова 1993 года рождения, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 20 декабря 2016 года, которым Сафарову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», – сообщили в ЧОС.

Поскольку с 14 октября 2016 года обвиняемый был объявлен в международный розыск, срок заключения под стражу будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию РФ либо его задержания на территории РФ.

Напомним, Сафаров обвиняется по части 2 статьи 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации).



«Районный суд, вынося постановление об аресте обвиняемого, принял во внимание, что Сафаров длительное время не проживает по месту регистрации в Челябинске, скрылся за пределы Российской Федерации, находится на территории Сирии, в зоне активных боевых действий против правительственных сил. Его семья находится на территории Республики Таджикистан, где он также объявлен в международный розыск и ему избрана аналогичная мера пресечения», – сообщили в ЧОС.

Кроме того, суд учел, что Сафаров, согласно представленным материалам, входит в состав незаконного бандформировании, обеспечен огнестрельным стрелковым оружием и боеприпасами, которые использовались им для реализации задач и целей данного формирования против правительственных сил на территории Сирии. Кроме того, по версии следствия, Сафаров рассматривает Россию как территорию для ведения войны с лицами, не исповедующими религию ислам.

Постановление районного суда обжаловал адвокат обвиняемого, настаивая на избрании его подзащитному меры, не связанной с заключением под стражу, однако областной суд счел выводы суда первой инстанции законными и обоснованными и оставил апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения.

Напомним, ранее облсуд поддержал аналогичное решение Центрального райсуда относительно жительницы Коркино, также уехавшей воевать на стороне террористов в Сирии.