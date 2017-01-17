Вт, 17.01.2017, 18:44 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяГлавное
Агентство новостей Доступ 1 17 января 2017 года, 11:33

В Челябинске заочно арестован уроженец Таджикистана, воюющий в Сирии


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске заочно арестован уроженец Таджикистана, воюющий в Сирии, – в родной республике 24-летний боевик также объявлен в международный розыск и будет заключен под стражу в случае задержания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодня, 17 января, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Расулджона Сафарова 1993 года рождения, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 20 декабря 2016 года, которым Сафарову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», – сообщили в ЧОС.

Поскольку с 14 октября 2016 года обвиняемый был объявлен в международный розыск, срок заключения под стражу будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию РФ либо его задержания на территории РФ.

Напомним, Сафаров обвиняется по части 2 статьи 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации).

«Районный суд, вынося постановление об аресте обвиняемого, принял во внимание, что Сафаров длительное время не проживает по месту регистрации в Челябинске, скрылся за пределы Российской Федерации, находится на территории Сирии, в зоне активных боевых действий против правительственных сил. Его семья находится на территории Республики Таджикистан, где он также объявлен в международный розыск и ему избрана аналогичная мера пресечения», – сообщили в ЧОС.

Кроме того, суд учел, что Сафаров, согласно представленным материалам, входит в состав незаконного бандформировании, обеспечен огнестрельным стрелковым оружием и боеприпасами, которые использовались им для реализации задач и целей данного формирования против правительственных сил на территории Сирии. Кроме того, по версии следствия, Сафаров рассматривает Россию как территорию для ведения войны с лицами, не исповедующими религию ислам.

Постановление районного суда обжаловал адвокат обвиняемого, настаивая на избрании его подзащитному меры, не связанной с заключением под стражу, однако областной суд счел выводы суда первой инстанции законными и обоснованными и оставил апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения.

Напомним, ранее облсуд поддержал аналогичное решение Центрального райсуда относительно жительницы Коркино, также уехавшей воевать на стороне террористов в Сирии.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: челябинский облсуд, новости челябинска, сирия
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 693
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Главное»

12 января, 15:52
Главный редактор АН «Доступ» получил благодарность губернатора
10 января, 11:11
ВАЖНО. Как изменится жизнь в 2017 году: законы Челябинской области, вступившие в силу 1 января
06 января, 13:56
ВАЖНО. Что изменилось в России с января 2017 года – обзор
30 декабря 2016 года, 17:27
ВАЖНО. Агентство новостей «Доступ» поздравляет с Новым 2017 годом
29 декабря 2016 года, 12:04
ВНИМАНИЕ. Главные изменения пенсионной системы в 2017 году – обзор
27 декабря 2016 года, 16:07
ВАЖНО. Заливаем полный бак дизтопливом. Что еще подорожает в 2017 году
22 декабря 2016 года, 11:47
Южноуральские социологи презентовали свежий рейтинг влияния элит
20 декабря 2016 года, 17:10
Путин повысил минимальный размер оплаты труда с 1 июля 2017 года
20 декабря 2016 года, 13:49
ВАЖНО. Пенсионеров лишили бесплатного проезда в общественном транспорте Челябинска
19 декабря 2016 года, 18:53
Эпидпорог по ОРВИ в Челябинской области превышен на 8%, закрываются школы

ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Знаете ли Вы, кто представляет Челябинскую область в Совете Федерации?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость