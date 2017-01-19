В Челябинске осуждена ОПГ «черных» риелторов, лишившая квартир 45 человек

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Советский районный суд Челябинска вынес обвинительный приговор по делу организованной группы, занимавшейся мошенничеством с недвижимостью, – на скамье подсудимых оказались 10 человек, потерпевшими признаны 45 горожан, материальный ущерб превысил 30 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В суде установлено, что организатором ОПГ стал опытный риелтор, постепенно он вовлек в преступную деятельность девять человек.

«Участники группы искали потенциальных жертв среди социально неадаптированных, неблагополучных и малообеспеченных горожан. Выбирали их, просматривая в почтовых ящиках квитанции об оплате коммунальных услуг на предмет наличия задолженности, визуально оценивая состояние окон и дверей квартир и так далее», – сообщили в суде.

Подобрав «нужных» клиентов, мошенники входили к ним в доверие: предоставляли небольшие суммы денег, спиртные напитки или продукты питания, оказывали незначительные услуги бытового характера. В дальнейшем склоняли горожан к совершению сделок на заведомо невыгодных для тех условиях по отчуждению принадлежащего им жилья или подписанию доверенностей на право распоряжения недвижимостью, дарения квартир в пользу третьих лиц.

«Кроме того, Агеевым, который отвел себе роль руководителя организованной группы, была установлена дифференцированная система оплаты и размер денежного вознаграждения определялся в зависимости от степени личного участия каждого в преступной деятельности», – уточнила консультант суда Татьяна Печенкина.

За период существования группы, в состав которой был вовлечен, в том числе, нотариус, с 2005 по 2010 годы, 45 потерпевшим был причинен материальный ущерб в сумме более 30 млн рублей.

«Агеев признан виновным в совершении 36 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ – "Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размере", а также в двух покушениях на мошенничество и растрате в крупном и особо крупном размере. Он приговорен к 13 годам колонии общего режима», – уточнили в суде.

Остальных также судили за мошенничество. Семерых участников ОПГ отправили в колонию общего режима на срок от 6 до 11 лет, один – проведет в исправительной колонии строгого режима 8 лет. Одна аферистка отделалась условным лишением свободы на пять с половиной лет.

Отметим, что подсудимые вину не признали, за исключением одного. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован в Челябинский областной суд.

Иски, заявленные потерпевшими, оставлены без рассмотрения и могут быть предъявлены в порядке гражданского судопроизводства.