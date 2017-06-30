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Агентство новостей Доступ 1 30 июня 2017 года, 12:05

В Челябинске арестован второй возможный куратор «группы смерти»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске арестован второй возможный куратор так называемой группы смерти – жителю Москвы, имя которого следствием не раскрывается, предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, статье 110 УК РФ (покушение на доведение до самоубийства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на консультанта Тракторозаводского райсуда Ирину Савинкову.

Обвиняемый был задержан в столице 27 июня, на следующий день его доставили в Челябинск, где Тракторозаводский суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 27 августа.

Напомним, ранее на Южном Урале, Еткульским райсудом, был арестован другой «куратор», 26-летний почтальон из Москвы, который обвиняется в доведении до самоубийства 13-летней жительницы Еткульского района.

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Теги: суды челябинской области, новости челябинской области, детские суициды, группы смерти
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