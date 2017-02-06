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Агентство новостей Доступ 1 6 февраля 2017 года, 16:25

СКАНДАЛ. Сыро, холодно, опасно: активисты ОНФ проверили дома для южноуральских детей-сирот


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

«Нет условий для проживания»: активисты ОНФ выявили некачественные дома для детей-сирот в Челябинской области – в частности, «холодные и опасные» объекты зафиксированы в Верхнеуральском и Чесменском районах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения «Народного фронта».

Так, в Верхнеуральске земля была выдана администрацией района под индивидуальное жилищное строительство. Местный предприниматель построил дом на четыре квартиры и продал его муниципалитету, который в дальнейшем поселил туда детей, оставшихся без попечения родителей.

Девушку-сироту чиновники поселили в квартиру без окон, дверей и пола

У активистов ОНФ возник вопрос обоснованности строительства многоквартирного дома на земле под ИЖС. Однако местные власти отказались на него ответить.

Сомнения у общественников вызывает и капитальный характер строений. Например, постройки на улицах Цветочная, 33 и Южная, 40 не имеют бетонного фундамента и засыпки, стоят на тонких трубах. В домах холодно, что говорит о нарушении технологии строительства и применении некачественных материалов. С нарушениями сделаны местная канализация, водоотвод и электричество. Вместо входных дверей стоят межкомнатные, линолеум без подложек и теплоизоляции уложен на древесно-стружечные плиты, не произведена отделка стен, из-за чего обои отпадают.

«Не создано ни одно условие для качественного проживания, начиная от банального вывоза твердых бытовых отходов до отопления. Жильцы рассказали, что за зиму у них несколько раз перегорал электроавтомат. Люди просто вынуждены покидать жилье, которое им предоставила местная администрация в социальный найм. Дети-сироты обращаются со своими проблемами в администрацию, она их посылает для устранения гарантийных обязательств к застройщику, тот вновь отправляет граждан к чиновникам», – рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Антон Неверов.

В Чесме, на улице Южная, для детей-сирот построен целый микрорайон. Однако из-за холода и сырости живут в квартирах немногие. «Визуально мы видим красивые дома, с приемлемой отделкой внутри. Но когда мы поднялись на чердак, то увидели главную проблему – экономию на теплоизоляции. Доски потолка уложены с нарушением нормативов, вместо гидроизоляции – картонные коробки, теплоизоляция очень тонкая. На кровле шаг стропил очень большой, что при уральских снеговых нагрузках может привести к обвалу крыши. Также отсутствует огнебиозащита деревянных конструкций, что будет вести к гниению. На фасаде здания много трещин, которые судя по тому, что на стенах внутри помещения появилась черная плесень, сквозные. Наблюдается значительное проседание отмостки и разрушение фасадной части», – рассказал эксперт регионального отделения ОНФ Алексей Коротаевский.

Активисты ОНФ намерены обратиться в контрольно-надзорные органы с просьбой проверить качество сданных в социальный найм построек и обязать подрядчиков провести гарантийный ремонт.

Фото пресс-службы отделения ОНФ в Челябинской области

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Теги: аварийное жилье, новости чесмы, новости верхнеуральска, онф, народный фронт, дети-сироты
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