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Агентство новостей Доступ 1 22 марта 2017 года, 09:55

СКАНДАЛ. Силовики обыскивают офис завода в рамках «уголовки» на 50 млн рублей в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Руководство челябинского предприятия по производству медного купороса подозревается в получении более 50 млн рублей путем махинаций с возмещением НДС – в офис завода с обысками нагрянули силовики, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 22 марта, утром сотрудники полиции и ФСБ пришли с обыском в офис ОАО «Некк», расположенный на улице Монтажников в Металлургическом районе Челябинска. Стражи порядка изымают документы и компьютеры в рамках расследования дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), возбужденного в отношении неопределенного круга лиц.

«По имеющимся данным, ОАО "Некк" на протяжении нескольких лет получало незаконное возмещение НДС, закупая сырье через фирмы-однодневки. На самом деле медесодержащие материалы закупались у фирм-"спецрежимников" за наличный расчет, то есть без НДС», – рассказал источник, близкий к следствию.

По предварительным данным, ущерб государству от махинаций составил более 50 млн рублей.

Напомним, ОАО «Некк» является крупным производителем сульфата меди. Завод выпускает кормовой и технический медный купорос для применения в сельском хозяйстве.

Ольга Плеханова

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