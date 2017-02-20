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Агентство новостей Доступ 1 20 февраля 2017 года, 17:02

ВАЖНО. С 1 марта счета за капремонт будет выставлять ПАО «Челябэнергосбыт»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 1 марта 2017 года счета за капремонт в Челябинской области будет выставлять ПАО «Челябэнергосбыт» – на тарифы и сроки доставки квитанций этот факт не повлияет; единственное новшество для потребителей – начисления по капремонту будут печататься на обратной стороне квитанций за электроэнергию, вместо рекламы по замене счетчиков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Почему ПАО «Челябэнергосбыт», объяснил вице-губернатор Сергей Шаль. «Регоператор объявил конкурс, который выиграла сбытовая компания. У нее есть готовая биллинговая система, лучшие расчетные технологии, которых нет в Челябинской области и единицы в России. А еще – полная, упорядоченная база потребителей, так как электричество есть у всех. Поэтому это однозначно плюс. К тому же, Регоператору – а значит, и областному бюджету – работа с "Челябэнергосбытом" позволит сэкономить деньги, потому что саму организацию – зарплаты сотрудникам, офис, техническое оснащение – содержит именно область, а деньги потребителей идут исключительно на ремонтные работы», – объяснил чиновник.

Раньше один счет-извещение стоил Регоператору 3 рубля 49 копеек, теперь – 3 рубля 44 копейки.

Гендиректор Регоператора Вадим Борисов отметил и другие плюсы. В частности, теперь проконсультироваться по поводу расчета, перерасчета, пени можно будет в 55 пунктах, которые размещены во всех уголках Челябинской области. Ранее устную беседу можно было провести только в шести местах, поэтому потребителям, например, из Аши, нужно было ехать в Златоуст.

Обращаться в пункты, в том числе, за справкой по отсутствию задолженности для оформления субсидии, можно будет с 1 апреля.

Борисов также подчеркнул, что колл-центр Регоператора закрываться не будет. «Все вопросы по поводу оплаты и начислений – в "Челябэнергосбыт", а вопросы по поводу качества ремонтных работ, графика, приемки – в наш колл-центр», – отметил он.

Директор по сбытовой деятельности «Челябэнергосбыта» Андрей Святых добавил, что любые вопросы, касающиеся начисления платы как за электроэнергию, так и за капремонт, можно будет уточнять и в режиме онлайн – на сайте сбытовой компании, через личные кабинеты.

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Теги: капремонт, новости челябинска, сергей шаль, пао челябэнергосбыт, вадим борисов, регоператор
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