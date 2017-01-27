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Агентство новостей Доступ 1 27 января 2017 года, 11:17

Прожиточный минимум снижен в Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прожиточный минимум на душу населения в Челябинской области по итогам IV квартала 2016 года установлен на уровне 8 984 рублей – это на 311 рублей меньше, чем в III квартале минувшего года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на постановление, подписанное главой региона. 

Согласно документу, величина прожиточного минимума в Челябинской области в IV квартале 2016 года в расчете на душу населения устанавливается на уровне 8 984 рублей (в III квартале 2016 этот показатель составлял 9 295 рублей, в аналогичном периоде предыдущего года – 9 038).

Также установлен прожиточный минимум по основным социально-демографическим группам населения. Для трудоспособного населения это 9 616 рублей (9 959 в III квартале; 9 961 – год назад); для пенсионеров – 7 459 рублей (7 685 в III квартале; 7 466 – год назад); для детей – 9 158 рублей (9 487 в III квартале, 9 243 – год назад).

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. При этом стоимость товаров и услуг определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания. В прожиточный минимум включены также обязательные платежи и сборы.

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Теги: челябинская область, кризис, прожиточный минимум, борис дубровский, продуктовая корзина
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