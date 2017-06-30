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Агентство новостей Доступ 1 30 июня 2017 года, 20:52

Полиция изъяла документы в администрации поселка Роза


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Скандал в администрации поселка Роза (Коркинский район, Челябинская область) – должностные лица подозреваются в мошенничестве с коммунальными платежами населения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции проводится проверка в отношении должностных лиц администрации Розинского городского поселения и ряда руководителей коммерческих организаций сферы ЖКХ, возможно, причастных к хищению в крупном размере денежных средств, полученных от собственников помещений за оплату жилищно-коммунальных услуг – водоснабжения и водоотведения», – рассказали в полиции.

Правоохранители установили, что деньги, полученные от собственников, умышленно не перечислялись в адреса ресурсоснабжающих организаций с целью их присвоения и использования в собственных интересах.

По данным Агентства новостей «Доступ», речь идет о хищении не менее 1 млн рублей.

В настоящее время в администрации Розы изъяты документы, ведутся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия.

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Теги: мошенничество, поселок роза, коммуналка, хищение, выемка документов, полиция челябинской области
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