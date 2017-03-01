18+ ОПГ педофилов осудят за вовлечение в порнобизнес 26 детей из Челябинска и Копейска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске будут судить семерых членов ОПГ, которые в течение восьми лет насиловали, вовлекали в проституцию и порноиндустрию детей, – от действий педофилов пострадали 26 подростков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Следствием установлено, что с 2007 по 2015 годы семь жителей Челябинской области совершили серию преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в Челябинске и Копейске. Бандиты насиловали детей, вовлекали в занятия проституцией и сами становились получателями интимных услуг. Кроме того, обвиняемые занимались изготовлением порнографических фото и видео с участием подростков.

Следователи озвучили имена обвиняемых – это Дмитрий Банников, Юрий Дегтярев, Александр Бутолин, Сергей Рахманин, Виталий Шлея, Виталий Лазарев, Антон Богданов.

«Потерпевшими по уголовному делу признаны 26 детей, в отношении которых совершено более 350 преступных эпизодов. Злоумышленники действовали организованной группой как с применением насилия, так и с использованием беспомощного состояния потерпевших. По ходатайству следователя в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По уголовному делу следователем СК проделан значительный объем работы. В рамках расследования уголовного дела проведено 29 обысков и выемок, 97 осмотров мест происшествий и предметов, произведено более 200 допросов, 21 проверка показаний на месте, выполнено более 1 тыс. процессуальных действий, в том числе назначено и проведено 59 судебных экспертиз. Объем выполненных следственных действий позволил сделать вывод о причастности обвиняемых к совершению преступлений.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.