На следователя-взяточника возбуждено уголовное дело – официальное заявление СК

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На бывшего следователя второго отдела по особо важным делам СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело – Александр Козлов подозревается в покушении на получение взятки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя управления Александра Скорика.

Напомним, Козлов был задержан 10 июля 2017 года сотрудниками УФСБ по Челябинской области с поличным, при попытке получения денег (называется цифра 4 млн рублей) через посредников от лиц, в отношении которых он ранее расследовал уголовное дело. При этом из следственных органов Козлов уволился по собственному желанию еще 7 июля.

«По версии следствия, в период с апреля по июль 2017 года у подозреваемого возник преступный умысел на получение через посредников взятки в особо крупном размере от лиц, в отношении которых он ранее расследовал уголовное дело. Однако довести преступный умысел до конца он не смог в связи с тем, что был задержан», – рассказал Александр Скорик.

Напомним, Козлов занимался расследованием экономических преступлений, в том числе, делом бывшего замдиректора челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Александра Прокопенко, а также являлся членом следственной группы по уголовному делу бывшего сенатора Константина Цыбко. Напомним, что Прокопенко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Речь идет о времени, когда он работал в должности заместителя директора Челябинского филиала ПАО «Ростелеком». По версии следствия, в 2016 году топ-менеджер «Ростелекома» при посредничестве директора ООО «Диалог» и ООО «Перспектива» Олега Воробьева, получил взятку «за выполнение действий, входивших в его должностные обязанности». Последний обвиняется по части 4 статьи 291.1 УК РФ. После задержания Козлова в СМИ появилась информация, что может быть увеолен его непосредственный начальник – руководитель 2-го СО ОВД Алексей Шавкунов.



В отношении Александра Козлова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 6 статьи 290 УК РФ (приготовление к получению взятки в особо крупном размере). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.

«Следственный комитет Российской Федерации всегда оперативно и жестко реагирует на каждый факт нарушения закона в своих рядах, невзирая на чины, должности и былые заслуги. Это принципиальная позиция руководства Следственного комитета, которая дает нам не только установленное законом, но и моральное право также жестко реагировать на любые преступления, в том числе среди сотрудников других правоохранительных органов», – говорится в официальном заявлении ведомства.