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Агентство новостей Доступ 1 6 апреля 2017 года, 10:21

СКАНДАЛ. Хамство и беспредел: в Челябинске инвалидов-колясочников не допускают к занятиям спортом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске обижают инвалидов-колясочников: им не продают билеты в бассейн, хамят, отвечают на повышенных тонах и даже не пускают во врачебно-физкультурный диспансер, – представители челябинского штаба ОНФ лично убедились, что программа «Доступная среда» в городе фактически не реализуется, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу «фронтовиков».

Так, диспансер на улице Труда, 66, который был открыт пять лет назад, по мнению общественников, совершенно недоступен для слабовидящих граждан. Инвалидам-колясочникам крайне сложно пройти дальше фойе. Сотрудники учреждения считают, что помощь в подъеме и спуске инвалидам должны оказывать сопровождающие.

«Больше всего удручает агрессивное отношение медперсонала. В учреждении даже в присутствии представителей СМИ не стесняются хамить и говорить на повышенных тонах. В таких условиях параспорту на Южном Урале развиваться крайне сложно», – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Челябинской области Евгений Коробейников.

В водноспортивном комплексе на улице Российская, 40 инвалидам-колясочникам отказали в продаже билетов и доступе в бассейн. Руководитель учреждения не захотел комментировать ситуацию общественникам.

«Отказ продать билет на посещение бассейна инвалиду-колясочнику я считаю недопустимой ситуацией. Прилюдно были нарушены мои гражданские права. В этой жизни я уже ничему не удивляюсь, но периодически сталкиваюсь с подобными кощунственными фактами. Как так может быть? XXI век, в Челябинской области уже несколько лет реализуется программа "Доступная среда", а в областном центре происходит дискриминация инвалидов в одном из знаковых социальных объектов», – отметил челябинский эксперт ОНФ, президент областной Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Дмитрий Степанов.

Всего активисты посетили 19 спортивных объектов Челябинска. Ни один из них не соответствует стандартам безбарьерной среды. Полностью не доступными для инвалидов оказались спортивные комплексы Южно-Уральского государственного университета, «Металлург», «Локомотив», дворцы спорта ЧЭМК, «Надежда», «Юность» и бассейн «Юбилейный». Пандусом безбарьерная среда ограничивается в легкоатлетическом комплексе имени Елесиной, спортивном комплексе «Лидер», дворце спорта «Торпедо» и учебно-спортивном комплексе «Легкоатлетический манеж».

Общественники намерены обратиться в областной Роспотребнадзор и прокуратуру.

Фото ОНФ в Челябинской области

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Теги: инвалиды, инваспорт, новости челябинска, онф, народный фронт, доступная среда
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