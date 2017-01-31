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Агентство новостей Доступ 1 31 января 2017 года, 10:04

ВАЖНО. Что изменится в России с февраля 2017 года – обзор


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 1 февраля россиян ждет ряд важных изменений в законодательстве. Самая главная новость – будут увеличены все виды пенсий и социальные выплаты. При этом размер материнского капитала до 2020 года останется неизменным. Еще одно новшество – заграничный паспорт, наряду с российским, можно будет получить в МФЦ. А представителей среднего и малого бизнеса ждут новые правила в системе госзакупок.

РОССИЯН ЖДЕТ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ

С 1 февраля будут увеличены все виды пенсий – по старости, по утере кормильца, по инвалидности, неработающим пенсионерам и так далее. Прибавку получат более 31 млн человек.

Пенсии проиндексируют на 5,4%, то есть на размер инфляции 2016 года. Также на 4,1 рубля увеличится и стоимость одного пенсионного балла (индивидуального коэффициента). С 1 февраля его цена будет зафиксирована на уровне 78,28 рубля.

Кроме того, с 1 февраля будут увеличены все социальные выплаты в России. Это касается, например, пособий инвалидам, выплат ветеранам войн. А также единовременных пособий при рождении детей, ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет, единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Их проиндексируют с коэффициентом 1,054 по сравнению с суммами 2016 года.

А вот размер материнского капитала останется прежним – 453 тыс. рублей. Его не будут индексировать до 2020 года.

ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИРЫ СТАНЕТ ПЛАТНОЙ

У россиян осталось совсем мало времени, чтобы оформить свои квартиры и дома в собственность бесплатно. Последней датой заключения договора о бесплатной приватизации жилья станет 28 февраля 2017 года.

Но тех, кто занимается приватизацией земли, закон не коснется. Документ распространяется на квартиры, жилые дома и комнаты. Напомним, для оформления жилья в собственность потребуется семь рабочих дней.

ПОЛУЧАТЬ ПАСПОРТА И ПРАВА БУДЕТ ПРОЩЕ

С 1 февраля во всех многофункциональных центрах (МФЦ) «Мои документы» можно будет получить российский и заграничные паспорта. Кроме того, автолюбители смогут там обменять водительские права.

Здесь даже можно будет получить загранпаспорта нового поколения. Их обязан будет оформлять и выдавать хотя бы один центр в городе и районе с населением более 100 тыс. человек. 

Отметим, что раньше некоторые МФЦ уже начали предоставлять такие услуги. Эксперимент показал, что спрос на них большой.

ТОРГОВЛЯ ПЕРЕХОДИТ НА ОНЛАЙН-ЧЕКИ

Торговля начинает переход на новую контрольно-кассовую технику. Она будет передавать в налоговую инспекцию данные о каждой операции в режиме реального времени. С 1 февраля уже не будут регистрировать и перерегистрировать технику, которая не может передавать кассовые чеки и бланки в электронной форме.

А при новых машинах вся выручка будет, как на ладони. И уже не удастся подкручивать данные кассового аппарата в свою пользу. Как это отразится на покупателях? Они смогут получать электронные чеки, говорят эксперты, а их невозможно потерять или забыть в магазине. И если дома вы обнаружите брак в купленном товаре, то легче будет отстаивать свои права потребителя.

ГОСЗАКУПКИ С ПОПРАВКАМИ

С 1 февраля вступает в силу сразу несколько поправок в порядок и правила контрактной системы закупок. Например, при закупках лекарств в реестр таких контрактов необходимо включить не только название препарата и номер его регистрационного удостоверения, но и данные производителя и дозировку. Также есть новшества в отношении закупок инновационной продукции. Они касаются малого и среднего бизнеса.

По материалам «Российской газеты»

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Теги: социальная поддержка, закон, приватизация, повышение пенсий, изменения, госзакупки
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