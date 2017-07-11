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Агентство новостей Доступ 1 11 июля 2017 года, 13:54

Четыре ребенка с менингитом госпитализированы из лагеря на Урале


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Вспышка серозного менингита в Челябинской области – из летнего лагеря госпитализированы четыре ребенка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в спортивном лагере «Олимпиец».

Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, возбудителем болезни, по меньшей мере, у двоих, стал энтеровирус. «У двоих детей лабораторно подтверждена энтеровирусная инфекция, еще у двоих анализы пока находятся в работе. Состояние заболевших расценивается как средней степени тяжести», – сообщили в ведомстве, добавив, что у всех четверых наблюдается положительная динамика, а одного ребенка выписали в понедельник, 10 июля.

В Минздраве также добавили, что поскольку заболевание передается воздушно-капельным путем, на территории лагеря проводятся противоэпидемические мероприятия: дезинфекция помещений, наблюдение за контактными детьми и сотрудниками.

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Теги: вспышка, детские лагеря, летний отдых, менингит, новости челябинской области
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