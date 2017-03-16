Бывший губернатор Челябинской области стал фигурантом уголовного дела

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Четвертым следственным управлением (с дислокацией в Екатеринбурге) Главного следственного управления СК России возбуждено уголовное дело по факту получения взятки Михаилом Юревичем, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По версии ведомства, занимавший в 2012 году должность губернатора Челябинской области Юревич получил взятку от Виталия Тесленко.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления, говорится в сообщении СК.

Напомним, бывший министр здравоохранения Челябинской области Виталий Тесленко был осужден за получение взяток на сумму около 70 млн рублей и приговорен к семи годам колонии строгого режима со штрафом в размере 100 млн рублей (после апелляции).

Юревич занимал пост губернатора Челябинской области с апреля 2010 года. В январе 2014 года он написал заявление об отставке «по собственному желанию».