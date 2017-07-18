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Агентство новостей Доступ 1 18 июля 2017 года, 19:12

Более 250 ноутбуков для ЕГЭ похищено в Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области выявлена мошенническая схема по хищению более 250 ноутбуков, которые должны были быть задействованы в видеонаблюдении в пунктах проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в общеобразовательных школах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы регионального УФСБ, злоумышленник, данные которого пока не раскрываются, по поддельным письмам от «Ростелекома» выносил компьютеры с пунктов сдачи экзаменов для их последующей продажи.

В сообщении отмечается, что преступление выявлено сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности РФ во взаимодействии с министерством образования Челябинской области и местным филиалом ОАО «Ростелеком».

«В целях недопущения срыва тестирования компанией "Ростелеком" заключены договоры об установке нового оборудования, что позволило провести экзамены вовремя», – уточнили контрразведчики.

В настоящее время материалы, собранные оперативниками УФСБ, переданы в полицейский главк для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Фото: Yamobi.ru

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Теги: егэ, кража, новости челябинска, уфсб по челябинской области, ноутбуки
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