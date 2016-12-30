ВАЖНО. Агентство новостей «Доступ» поздравляет с Новым 2017 годом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Агентство новостей «Доступ» поздравляет читателей, партнеров, друзей и коллег с наступающим Новым годом – мы рады, что вы были, есть и будете с нами вместе.

В уходящем году наши корреспонденты часто работали сверхурочно, освещали для вас праймериз и выборы, фотографировали юбилейный День города и Бессмертный полк 9 Мая, упорно дозванивались следователям, прокурорам и чиновникам. От нас вы узнавали, где и когда в городе построят новые жилые дома, больницы, школы и дороги; как получить госуслуги и заплатить налоги в два клика, сколько денег тратится на «социалку» и как с помощью настоящей русской бани смыть все проблемы и заново родиться на свет. Мы рассказали Вам о праздничной программе в Челябинске, познакомили с новогодним гороскопом и рекомендациями специалистов, как пережить 1 января.

Спасибо всем, кто был с нами! Мы всегда внимательно реагируем на комментарии и замечания, которые вы нам оставляете.

Сейчас, когда в наших домах витает запах мандаринов и елок, желаем каждому хоть на пару минут замереть в этой праздничной суете, чтобы вспомнить самые яркие и добрые моменты уходящего 2016-го, прорастить их в себе и поделиться положительными эмоциями с окружающими.

Помните, дорогие, какими бы новостями мы ни «кормили» Вас каждый день, кропотливо собирая их по всей Челябинской области, мир гораздо шире. За экранами компьютеров и смартфонов Вас ждет множество увлекательных занятий, которым вы сможете себя посвятить на этих каникулах.

Всем желаем хороших новостей, удивительных встреч и счастливых минут в Новом году. Прощаемся, но ненадолго – уже с 1 января весь коллектив Агентства новостей «Доступ» готов вновь радоваться, печалиться и менять жизнь к лучшему вместе с вами.