18+ Утро 1 января спасут минералка без газа и омлет – советы врача-нарколога

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Новогоднее застолье располагает к употреблению крепких напитков, но иногда в праздничной эйфории сложно контролировать количество выпитого и удержаться, чтобы не попробовать разные напитки. А утром – головная боль, мучительная жажда и дрожь в руках. Отказаться от алкоголя? Не обязательно. Ведь можно пить так, чтобы следующий день был таким же бодрым и веселым, как новогодняя ночь. Простые и полезные «секреты» – в предновогодней заметке Агентства новостей «Доступ».

Известный врач-нарколог Алексей Казанцев напоминает проверенный веками факт – во всем должна быть мера. «Если нет меры – это ведет к пополнению наркологических клиник во второй половине января и в начале февраля. Есть стандартные дозы, разрешенные ВОЗ: 30 мл крепкого алкоголя – одна стандартная доза, либо же 500 мл сухого или 330 крепленого вина. Есть недельная норма: для мужчин это 21 доза алкоголя, после них печень работает хорошо, голова не болит. И необходимо соблюдать определенную технологию потребления алкоголя. На каждый бокал любого алкогольного напитка обязательно должен быть стакан воды, необязательно его полный выпивать, но хотя бы один хороших глоток стоит сделать, чтобы на следующий день обезвоживания не было, сухости во рту», – посоветовал врач.

По словам Алексея Казанцева, обязательно надо закусывать, причем белками и углеводами.

«Это нежирные сорта рыбы, чтобы не нагружать печень и поджелудочную железу, это какие-то сорта мяса, хотя в год Петуха, считается, что-то с курицей связанное – не очень, но есть другие варианты. Есть определенные техники. Выпил, две ложки белковой пищи покушал, потом две ложки углеводной пищи покушал. Уже относительно насытился и замедлил всасывание. Углеводы – это картошечка, особенно когда она в кожуре. Это вообще великолепно, в кожурке еще и калий содержится – для сердца. Огурчики, где натрий содержится, малосольные, капусточка квашенная. Не рекомендуем употреблять до застолья бутерброд с икрой и маслом», – говорит медик. Объясняя это тем, что такая закуска отодвинет опьянение.

«Мешать» напитки нужно аккуратно. Сочетать можно только коньяк и вино. Водка стоит особняком. И конечно, нельзя понижать градус. По словам врача-нарколога, сохранить лицо помогут также паузы между тостами.

А если все-таки вечеринка закончилась похмельем – врач советует лечиться народными методами.

«Похмеляться лучше огуречным или капустным рассолом, самое главное, чтобы там не было уксуса. Если с утра плохо себя чувствуете – выпейте аспириночку, сделайте омлет. В нем содержится вещество, которое ускоряет вывод алкоголя из организма. Можно поесть кисломолочные продукты, выпить минералку, желательно не газированную», – рекомендует Алексей Казанцев.

В идеале – заставить себя принять контрастный душ и подвигаться: сходить на ледовый городок, каток, погулять, подышать свежим воздухом.

По материалам радио Sputnik