ВАЖНО. АН «Доступ» вошло в тройку самых цитируемых южноуральских СМИ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Агентство новостей «Доступ» вошло в ТОП-3 самых цитируемых средств массовой информации Челябинской области по итогам первого квартала 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на рейтинг, подготовленный компанией «Медиалогия».

ТОП-20 самых цитируемых СМИ Челябинской области:

Место СМИ Категория ИЦ 1 1obl.ru Интернет 41,13 2 Telefakt.ru Интернет 22,86 3 АН Доступ Информагентство 22,34 4 Кыштымский рабочий Газета 18,59 5 31 канал – Челябинск ТВ 17,76 6 ГТРК Южный Урал ТВ 11,40 7 Миасский рабочий Газета 9,73 8 Южноуральская панорама Газета 9,72 9 Chelyabinsk.ru Интернет 9,70 10 УралПрессИнформ Информагентство 8,16 11 Копейский рабочий Газета 7,32 12 Verstov.info Интернет 6,11 13 Cheltoday.ru Интернет 5,51 14 Магнитогорский металл Газета 3,68 15 Newsmiass.ru Интернет 3,46 16 Hornews.com Интернет 3,41 17 Комсомольская правда - Челябинск Газета 2,79 18 MagCity74.ru Интернет 2,77 19 Lentachel.ru Интернет 2,69 20 Аргументы и Факты - Челябинск Газета 2,62

Лидерами медиарейтинга стали интернет-ресурсы 1obl.ru (индекс цитируемости, ИЦ – 41,13), Telefakt.ru (ИЦ – 22,86) и информационное агентство АН «Доступ» (ИЦ – 22,34).

Агентство новостей «Доступ» работает с августа 2008 года и сразу заняло лидирующие позиции по цитируемости и влиятельности среди СМИ Челябинской области.

Напомним, исследование проводилось с 1 января по 31 марта 2017 года на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 41,3 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

Индекс цитируемости – интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. ИЦ рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов открытых источников. Во избежание самоцитирования из анализа исключены ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, также объединенные единым брендом и редакцией. Не учитываются показатели посещаемости, тиража или аудитории.

Под ссылками подразумеваются упоминания источника в контексте всех возможных словосочетаний: «в газете … опубликовано интервью», «по сообщению…», «как передали…», «по материалам…» и т.п., а также гиперссылки в интернет-изданиях. При обработке результатов учитывается написание упоминаемого источника и вариативность синонимичного ряда.

Медиалогия – независимая, не имеющая медиаактивов, исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ в реальном времени.