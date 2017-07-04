ВАЖНО. АН «Доступ» вошло в тройку самых цитируемых южноуральских СМИ
Агентство новостей «Доступ» вошло в ТОП-3 самых цитируемых средств массовой информации Челябинской области по итогам первого квартала 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на рейтинг, подготовленный компанией «Медиалогия».
ТОП-20 самых цитируемых СМИ Челябинской области:
|
Место
|
СМИ
|
Категория
|
ИЦ
|
1
|
1obl.ru
|
Интернет
|
41,13
|
2
|
Telefakt.ru
|
Интернет
|
22,86
|
3
|
АН Доступ
|
Информагентство
|
22,34
|
4
|
Кыштымский рабочий
|
Газета
|
18,59
|
5
|
31 канал – Челябинск
|
ТВ
|
17,76
|
6
|
ГТРК Южный Урал
|
ТВ
|
11,40
|
7
|
Миасский рабочий
|
Газета
|
9,73
|
8
|
Южноуральская панорама
|
Газета
|
9,72
|
9
|
Chelyabinsk.ru
|
Интернет
|
9,70
|
10
|
УралПрессИнформ
|
Информагентство
|
8,16
|
11
|
Копейский рабочий
|
Газета
|
7,32
|
12
|
Verstov.info
|
Интернет
|
6,11
|
13
|
Cheltoday.ru
|
Интернет
|
5,51
|
14
|
Магнитогорский металл
|
Газета
|
3,68
|
15
|
Newsmiass.ru
|
Интернет
|
3,46
|
16
|
Hornews.com
|
Интернет
|
3,41
|
17
|
Комсомольская правда - Челябинск
|
Газета
|
2,79
|
18
|
MagCity74.ru
|
Интернет
|
2,77
|
19
|
Lentachel.ru
|
Интернет
|
2,69
|
20
|
Аргументы и Факты - Челябинск
|
Газета
|
2,62
Лидерами медиарейтинга стали интернет-ресурсы 1obl.ru (индекс цитируемости, ИЦ – 41,13), Telefakt.ru (ИЦ – 22,86) и информационное агентство АН «Доступ» (ИЦ – 22,34).
Агентство новостей «Доступ» работает с августа 2008 года и сразу заняло лидирующие позиции по цитируемости и влиятельности среди СМИ Челябинской области.
Напомним, исследование проводилось с 1 января по 31 марта 2017 года на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 41,3 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.
Индекс цитируемости – интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. ИЦ рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов открытых источников. Во избежание самоцитирования из анализа исключены ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, также объединенные единым брендом и редакцией. Не учитываются показатели посещаемости, тиража или аудитории.
Под ссылками подразумеваются упоминания источника в контексте всех возможных словосочетаний: «в газете … опубликовано интервью», «по сообщению…», «как передали…», «по материалам…» и т.п., а также гиперссылки в интернет-изданиях. При обработке результатов учитывается написание упоминаемого источника и вариативность синонимичного ряда.
Медиалогия – независимая, не имеющая медиаактивов, исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ в реальном времени.