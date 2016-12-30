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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 30 декабря 2016 года, 15:26

Папа с коляской угодил под колеса ВАЗа в Миассе


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства ДТП в котором пострадали мужчина и его годовалая дочка, – папа с коляской угодил под колеса сегодня ночью в поселке Ленинск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на инспектора БДД ГИБДД города Дарью Луневу.

«В ночь на пятницу, 30 января, в 03.20, неустановленный водитель управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на пешеходов – 25-летнего мужчину и девочку 2016 года рождения, находившуюся в коляске, – которые двигались по левому краю проезжей части навстречу движению транспорта», – рассказала Дарья Лунева.

В результате ДТП и отец, и девочка получили переломы и ушибы и госпитализированы.

В течение нескольких часов сотрудниками ОГИБДД Миасса был разыскан скрывшийся водитель 1984 года рождения (за рулем – 10 лет); установлено, что именно на его автомобиле ВАЗ-21093 был совершен ночной наезд на пешеходов.

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Теги: новости миасса, ребенок пострадал, дтп в миассе
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