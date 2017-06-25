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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 25 июня 2017 года, 10:16

Житель Увельского района напал на полицейского с ножом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Увельском районе (Челябинская область) решается вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения мужчине, который набросился с ножом на полицейского, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главка.

«Сотрудниками МО "Южноуральский" задержан мужчина 1988 года рождения, который нанес непроникающее ножевое ранение полицейскому, находившемуся при исполнении служебных обязанностей и прибывшему в жилой дом по сообщению из дежурной части отдела полиции», – говорится в сообщении.

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. Жизнь сотрудника полиции, получившего ранение, вне опасности. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Напомним, на минувшей неделе Челябинский облсуд вынес приговор по аналогичному делу – бывший депутат и учитель из Уйского района Евстафий Задельный воткнул нож в ДПСника, оформлявшего на него протокол за пьяную езду. По совокупности преступлений пенсионеру дали 12 лет колонии строгого режима.

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Теги: нападение на полицейского, новости увельского района, криминальные новости челябинской области
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