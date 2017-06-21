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Агентство новостей Доступ 1 21 июня 2017 года, 11:50

Экс-депутат, напавший с ножом на полицейского, получил 12 лет «строгача»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский облсуд в среду, 21 июня, огласил приговор бывшему учителю и депутату, а ныне Евстафию Задельному, который воткнул нож в инспектора ДПС в Уйском районе, – 65-летний пенсионер отправлен в колонию строгого режима, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, инцидент произошел в августе 2016 года на дороге Чебаркуль – Магнитогорск. Пьяного Задельного остановили за нарушение ПДД. При составлении протокола в служебной машине мужчина ударил полицейского ножом в грудь – лезвие прошло в трех сантиметрах от сердца. Задельный пытался напасть и на напарника потерпевшего, остановил его лишь предупредительный выстрел.

Задельному было предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Суд проходил с участием присяжных заседателей, которые вынесли обвинительный вердикт и признали Задельного не заслуживающим снисхождения. Гособвинение просило суд назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на 13 лет, а адвокат – переквалифицировать действия подзащитного на более «мягкую» статью – часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ – «Покушение на убийство»

«В среду, 21 июня, в облсуде оглашен приговор Евстафию Задельному: он признан виновным по статье 317 УК РФ. Пенсионеру назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Дополнительное наказание – ограничение свободы на 1 год 6 месяцев», – сообщила официальный представитель Челябинского областного суда Евгения Нациевская.

Также суд удовлетворил иск потерпевшего, взыскав с Задельного в его пользу компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный суд РФ.

Фото пресс-службы Челябинского облсуда

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Теги: челябинский облсуд, нападение на полицейского, новости уйского района, суд присяжных, криминальные новости челябинской области
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