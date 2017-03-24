18+ Заводчанина намотало на механизм во время ночной смены в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

СК проверяет обстоятельства смертельного случая на одном из заводов Челябинска – работника затянуло в грунтозацепочный механизм, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в ночь на 23 марта на территории одного из цехов предприятия. Труп 44-летнего рабочего обнаружили коллеги. Мужчина с пережатой головой и переломанным телом находился в грунтозацепочном механизме, куда его затянуло. По предварительным данным, сотрудник полез туда, чтобы что-то отремонтировать. Почему аппарат в это время работал, неизвестно.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Выясняется, какие правила техники безопасности были нарушены, а также лица, ответственные за их соблюдение.