В автомобиле челябинца полицейские нашли 600 граммов гашиша

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД изъяли у жителя Челябинска более 600 граммов гашиша – мужчина арестован, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«У дома 96 по улице Кожзаводская (Калининский район) задержан мужчина 1972 года рождения, в автомобиле которого было обнаружено 610,4 грамма наркотического средства», – сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере).

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.