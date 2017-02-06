Пн, 06.02.2017, 11:05 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 6 февраля 2017 года, 09:31

Три человека стали жертвами ДТП на трассе Москва – Челябинск


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На трассе Москва – Челябинск произошла авария, в которой пострадали три человека, – на встречке столкнулись две легковушки и грузовик, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД Миасса.

Авария произошла утром 4 февраля на 1 789 километре трассы М-5 «Урал».

Автоледи 1986 года рождения (проживает в Челябинске), управляя Hyundai Solaris, в условиях заноса потеряла управление, выехала на встречку и врезалась в Volkswagen Jetta, а следом налетела на грузовик DAF.

В результате ДТП с переломами и ушибами были госпитализированы 35-летний водитель Volkswagen, его пассажир 1996 года рождения (проживают в Златоусте) и автоледи из Hyundai.

Фото отделения пропаганды ГИБДД Миасса

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: новости миасса, дтп на трассе, дтп в миассе
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 537
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Происшествия»

03 февраля, 14:40
НУЖНА ПОМОЩЬ. Пенсионерка лишилась почти полумиллиона из-за цыганки с ребенком в Саккулово
03 февраля, 13:24
18+ Женщина сгорела в шалаше на глазах у сожителя под Карабашом
03 февраля, 12:11
Челябинец спас пьяного нарушителя из загоревшейся в ДТП иномарки
02 февраля, 12:38
НУЖНА ПОМОЩЬ. В Челябинске ищут водителя, сбившего мать с коляской на переходе
02 февраля, 12:09
16+ Семилетняя девочка умерла в ЦРБ Аргаяша после приступов удушья
01 февраля, 13:20
Сотрудница челябинской пекарни застряла в тестораскаточной машине
01 февраля, 12:24
УАЗ Patriot остался без крыши, врезавшись в грузовик под Миассом
01 февраля, 11:10
В Магнитогорске полицейские изъяли свыше килограмма «синтетики»
01 февраля, 10:44
18+ Челябинец забил подругу кочергой в поселке Федоровка
01 февраля, 10:08
Машина скорой отлетела в Land Cruiser после тарана легковушкой в Челябинске
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

  • Приходится носить маску
    5%
  • Бывает головокружение
    12%
  • Отмечаю насморк и слезоточивость
    21%
  • Бывает легкая одышка и кашель
    30%
  • Не сказывается
    18%
  • Ухудшается настроение
    14%

Всего проголосовало: 961

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость