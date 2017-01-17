18+ Пенсионер забил насмерть жену за отказ от секса в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пожилой челябинец арестован за смертельное избиение своей 63-летней супруги – причиной агрессии стал отказ женщины порадовать мужа в постели, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в квартире одного из домов по улице Российская. Укладываясь вечером спать, 62-летний пенсионер предложил жене исполнить супружеские обязанности, однако она отказалась. Вышедший из себя горожанин стал прямо в кровати избивать женщину, несколько раз серьезно ударив ее по голове и телу. Выплеснув негатив, пенсионер заснул. А наутро обнаружил, что спутница жизни не дышит.

«Мужчина вызвал супруге скорую, но прибывшие на вызов медики констатировали смерть пенсионерки. Когда выяснилось, что причиной гибели стала закрытая черепно-мозговая травма, мы возбудили дело по части 4 статьи 111 УК РФ – "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть"», – рассказал замруководителя СО по Советскому району СУ СКР по Челябинской области Илья Аскаров.

Пенсионеру избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину он признал. Ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Известно, что все новогодние праздники пара злоупотребляла алкоголем. Супруги прожили вместе достаточно долго. Вырастили двоих детей.

Ольга Плеханова