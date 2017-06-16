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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 16 июня 2017 года, 15:52

ВНИМАНИЕ. Насильника, разъезжающего на темном Nissan, ищут в Троицке


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

За изнасилование в Троицком районе (Челябинская область) разыскивается мужчина, передвигавшийся на темном Nissan, – граждан просят внимательно посмотреть на фоторобот предполагаемого злоумышленника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу полицейского главка.

В МО МВД России «Троицкий» разыскивается подозреваемый в совершении преступления по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование).

Приметы разыскиваемого: мужчина, на вид около 45 лет, лицо европейского типа, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы средней длины черного цвета, усы густые темно-русые, лицо загорелое.

Был одет: в темные брюки, коричневую футболку. Передвигается на автомобиле Nissan (возможно Bluebird) бордового цвета. В машине имеется старый плед с рисунком в виде цветов бордового цвета с одной стороны, и белого – с другой.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом либо его местонахождении,  просят сообщить по телефонам дежурной части МО МВД России «Троицкий» 8 (351-63) 2-76-12, 2-73-35, 2-73-25 или 02 либо в ближайший отдел полиции. Конфиденциальность гарантируется.

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Теги: изнасилование, розыск, новости троицка
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