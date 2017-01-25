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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 25 января 2017 года, 12:35

Лесовоз перевернулся после столкновения с фурой под Челябинском


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Два большегруза столкнулись на трассе в Ашинском районе – один из грузовиков перевернулся, его водитель погиб, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Инцидент произошел на дороге областного значения Р-242, в девяти километрах от трассы М-5 в сторону поселка Кропачево.

«По предварительным данным, КамАЗ-лесовоз спускался под горку, за ним двигался еще один КамАЗ с прицепом, перевозивший доски. Во встречном направлении по дороге поднимались две фуры. Первая из них буксовала, и водитель второй решил ее объехать и при обгоне врезался в лесовоз, который перевернулся, его 25-летний шофер погиб», – рассказали в ПСС.

По словам очевидцев, второй КамАЗ с прицепом также едва не стал участником этой аварии, но водитель успел вовремя затормозить. Остальные участники ДТП не пострадали.

На ликвидацию последствий смертельного столкновения выезжали бойцы Усть-Катавского спасотряда. «Прибыв на место дорожно-транспортного происшествия, областные спасатели с помощью автомобиля "Урал" и лебедки зацепили КамАЗ и поставили его на колеса, после чего деблокировали погибшего водителя», – говорится в сообщении.

На месте ДТП также работали пожарные 224-го западного отряда поселка Кропачево и сотрудники областной ДПС.

Добавим, сегодня ночью в Челябинской области произошло еще одно крупное ДТП с участием КамАЗа – при столкновении со снегоуборочной машиной под Чебаркулем погибли четыре человека.

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Теги: новости аши, дтп на трассе, дтп с грузовиком
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