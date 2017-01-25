18+ Водителю иномарки оторвало голову в ДТП с 4 погибшими на М-5 под Чебаркулем

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Тройное ДТП на М-5 в Чебаркульском районе (Челябинская область) унесло жизни четырех человек – по предварительным данным, иномарка на скорости 170 км/ч протаранила снегоуборочный КамАЗ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Автокатастрофа произошла сегодня, 25 января, ночью на 1 827 километре трассы М-5 «Урал», рядом с поворотом на поселок Тимирязевский. Kia Rio, в которой находились водитель и трое пассажиров, на большой скорости влетела в попутный снегоуборочный КамАЗ и опрокинулась в правый кювет. Оторванное в результате столкновения колесо грузовика отлетело в проезжавший мимо ВАЗ. Отечественная легковушка врезалась в металлический отбойник.

В результате ДТП водителю иномарки практически оторвало голову. Он скончался на месте от открытой черепно-мозговой травмы. Трое его пассажиров умерли до приезда скорой помощи. Их личности в данный момент устанавливаются. По данным ГИБДД, стрелка спидометра в Kia Rio замерла на отметке 170 км/ч при разрешенной скорости на этом участке 110 км/ч. Водители грузового спецавтомобиля и ВАЗа не пострадали, однако их автомашины получили механические повреждения.

«По словам водителя, управлявшего снегоуборочной машиной, он почувствовал сильный удар в заднюю часть автомобиля с обочины проезжей части, после чего машина заглохла. Выйдя из кабины, он увидел, что у грузовика повреждены задний и средний мост, одно колесо отсутствует. Мужчина утверждает, что двигался со скоростью 35 км/ч, с включенными габаритными огнями и проблесковыми маячками, это подтверждает и водитель ВАЗа, двигавшийся со скоростью 70 км/ч и ставший очевидцем происшествия», – рассказала специалист управления по связям со СМИ МО МВД «Чебаркульский» Елена Щеткова.

Предварительной причиной ДТП сотрудники ГИБДД называют нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части водителем Kia Rio. Однако окончательные выводы о причинах аварии будут сделаны по итогам расследования материала о ДТП в следственном отделе МО МВД «Чебаркульский». С места изъяты бутылки из-под водки.

В ликвидации последствий происшествия принимали участие сотрудники МЧС.

Фото МО МВД «Чебаркульский»