Грузовик раздавил легковушку под Миассом, есть погибший

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области произошло смертельное ДТП с участием большегруза на М-5 – легковой автомобиль вылетел на полосу встречного движения и оказался раздавлен фурой Mercedes, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Миасса.

Авария произошла вечером 29 июня на 1 760 километре трассы Москва – Челябинск. Житель Аргаяша 1975 года рождения, управляя Ford Focus, выехал на встречку и врезался в грузовик Mercedes, за рулем которого был 44-летний мужчина из Оренбургской области.

В результате столкновения водитель легковушки скончался на месте происшествия, а его пассажир 1970 года рождения получил телесные повреждения.

Фото пресс-службы ГИБДД Миасса,

видео Сани Кузнецова