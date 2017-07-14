18+ Двое, в том числе несовершеннолетний, задержаны за убийство челябинца

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Курчатовском районе Челябинска двое молодых парней задержаны по подозрению в жестоком убийстве местного жителя – связанного мужчину нашли у входа в его дом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщили в пресс-службу СУ СКР по Челябинской области, инцидент произошел в ночь на 12 июля.

«По версии следствия, двое подозреваемых 17 и 20 лет в ходе конфликта с 35-летним потерпевшим нанесли ему несколько ударов, а после связали. От полученных травм мужчина скончался», – говорится в официальном заявлении СУ.

В отношении парней возбуждено дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании для них меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.