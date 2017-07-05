Прокуратура возбудила уголовное дело в Усть-Катаве из-за некачественного дома для сирот

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Усть-Катаве (Челябинская область) девушка-сирота добилась нормальных жилищных условий с помощью прокуратуры – дом, который изначально предоставила потерпевшей администрация города, непригоден для жизни и даже не подлежит капремонту, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на надзорный орган.

Дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, был куплен мэрией в 2014 году. Тогда же одну из квартир в этом доме предоставили выпускнице детдома. Но жить на новом месте она не смогла: постройка оказалась в ужасном состоянии, повреждены фундамент и стены. По словам экспертов, даже дорогой капремонт не спасет ситуацию.

«Проверка показала, что должностные лица администрации города комиссионное обследование предоставленного дома не проводили, дом оказался непригодным для проживания, чем были существенно нарушены права и законные интересы лица из слабозащищенной категории населения», – говорится в сообщении.

По факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Кроме того, суд удовлетворил требования прокурора о признании незаконным заключения межведомственной комиссии, расторжении договора найма специализированного жилого фонда и обязал властей предоставить сироте благоустроенное жилое помещение.