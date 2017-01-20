Жители Челябинска смогут познакомиться с южноуральскими поэтами в стенах Публички

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители Челябинска смогут познакомиться с южноуральскими поэтами – Челябинская областная универсальная научная библиотека и «Издательство Марины Волковой» объявляют о старте нового проекта – «Презентация поэта», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Откроет цикл встреч с уральскими поэтами Инна Домрачева (Екатеринбург). Для нее характерны элементы постмодернистской поэзии – интертекстуальность (включенность любого текста в контекст мировой литературы) и самоироничный пастиш (комбинирование, склеивание элементов разных произведений)», – говорится в сообщении.

Встреча с Инной Домрачевой состоится 20 января в 18.00.

Список участников проекта «Презентация поэта»: Сергей Ивкин (Екатеринбург), Андрей Пермяков (Петушки-Москва), Полина Потапова (Челябинск), Александр Корамыслов (Воткинск), Антон Бахарев-Черненок (Пермь), Елена Ионова (Нижний Тагил) и другие авторы.

Каждый из них будет представлен не только как автор, но и как читатель – гость должен будет рассказать о трех поэтах, повлиявших на его творчество. Аудитория сможет задать им любые вопросы.