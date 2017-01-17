18+ Житель ЧМЗ, заманивший 3 детей на порнофильм, предстанет перед судом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинец, обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении трех детей, предстанет перед судом – мужчина при помощи кошки заманил мальчиков к себе в квартиру, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в июле 2016 года. Извращенец, проживающий в одном из домов по улице Сталеваров, подкараулил на улице трех соседских мальчиков. Обещая детям показать кошку, мужчина заманил их к себе в квартиру. Вместо животного, мальчики увидели порнофильм. Затем злоумышленник разделся догола и стал заниматься самоудовлетворением. Напуганные дети убежали и рассказали обо всем взрослым. Челябинца задержали сотрудники полиции.

«Причастность злоумышленника к преступлению подтвердилась совокупностью собранных доказательств. На время следствия мужчина был заключен под стражу. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ – "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и части 2 статьи 242 УК РФ – “Публичная демонстрация порнографических материалов или предметов среди несовершеннолетних” с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – рассказал руководитель СО по Металлургическому району СУ СКР по региону Андрей Меньщиков.

Известно, что ранее челябинец к уголовной ответственности не привлекался, но злоупотреблял спиртным. Проживал в квартире с женой и сыном, которые на момент совершения преступления находились на даче.

Следователем направлено представление в отдел полиции «Металлургический» для повышения уровня профилактической работой среди граждан, ведущих аморальный образ жизни.

Ольга Плеханова