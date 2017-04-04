Вт, 04.04.2017, 12:32 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 4 апреля 2017 года, 11:54

Завершено расследование дела в отношении экс-главы Копейска


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Копейска (Челябинская область) Вячеслава Истомина, обвиняемого в получении взяток, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Cобрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», – сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Ранее сообщалось, что Истомин был арестован 26 июля 2016 года. Ему предъявлено обвинение по статье «получение взятки в крупном размере».

По версии следствия, являясь главой Копейского городского округа, с 2012 по 2014 годы Истомин получил взятки на общую сумму не менее 2 млн рублей за совершение действий, входящих в круг его должностных полномочий. В частности, он способствовал в получении прав пользования земельными участками и заключении договоров на поставку оборудования для школьного питания. Бывший чиновник признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Истомин в сентябре 2011 года был назначен исполняющим обязанности главы Копейска, в декабре избран руководителем муниципалитета. В марте 2017 года Собрание депутатов единогласно проголосовало за избрание на пост главы города бывшего заместителя прокурора Челябинской области Владимира Можина.

В настоящее время Истомин находится под домашним арестом.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: взятка, новости челябинска, новости копейска, вячеслав истомин, криминальные новости челябинской области
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 615
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 12:26
Торговые комплексы Челябинска «обрастут» деревьями
сегодня, 12:09
Экс-замглавы Аргаяша и ее сестра, похитившие 2 млн рублей, попали под амнистию
сегодня, 11:16
Челябинец предстанет перед судом за нападение с ножом на бригаду врачей
сегодня, 11:03
Коллектору «Домашних денег», стрелявшему в должника, вынесен приговор
сегодня, 10:32
Группа ММК направила более 110 млн рублей на ЗОЖ в 2016 году
сегодня, 10:13
В 5 муниципалитетов для борьбы с паводком направлены спецгруппы МЧС
сегодня, 09:59
Руководитель ГК «Стронекс» преодолел Римский марафон в 42 км 195 м
сегодня, 09:40
18+ Магнитогорца осудят за убийство соперника из-за ребенка
сегодня, 09:24
Челябинский школьник совместно с ЮУрГУ разработал ЭКГ-футболку
сегодня, 07:43
18+ Суд оставил на свободе челябинку, зарезавшую душившего ее сожителя
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Как Вы приумножаете свои деньги?

Подписка на новости
Прислать новость