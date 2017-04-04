Завершено расследование дела в отношении экс-главы Копейска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Копейска (Челябинская область) Вячеслава Истомина, обвиняемого в получении взяток, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Cобрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», – сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Ранее сообщалось, что Истомин был арестован 26 июля 2016 года. Ему предъявлено обвинение по статье «получение взятки в крупном размере».

По версии следствия, являясь главой Копейского городского округа, с 2012 по 2014 годы Истомин получил взятки на общую сумму не менее 2 млн рублей за совершение действий, входящих в круг его должностных полномочий. В частности, он способствовал в получении прав пользования земельными участками и заключении договоров на поставку оборудования для школьного питания. Бывший чиновник признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Истомин в сентябре 2011 года был назначен исполняющим обязанности главы Копейска, в декабре избран руководителем муниципалитета. В марте 2017 года Собрание депутатов единогласно проголосовало за избрание на пост главы города бывшего заместителя прокурора Челябинской области Владимира Можина.

В настоящее время Истомин находится под домашним арестом.