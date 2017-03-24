Бывшему главе Копейска продлили домашний арест до 25 апреля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бывшему главе Копейска (Челябинская область) продлили домашний арест до 25 апреля – Вячеслав Истомин и его адвокаты согласились с таким решением, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу суда.

В четверг, 23 марта, Центральный районный суд Челябинска рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения бывшему мэру Копейска Вячеславу Истомину, обвиняемому во взяточничестве.

Следователь ходатайствовал о продлении домашнего ареста до 25 апреля. Сторона защиты возражений не имела, только попросила сохранить для экс-главы ранее предоставленные послабления: он может посещать детский сад, стоматолога и поселок Красный Камень.

Суд согласился с позицией следователя и продлил меру пресечения до 25 апреля.

Напомним, Вячеслав Истомин был арестован 26 июля. Ему предъявлено обвинение по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) – два эпизода. По версии следствия, подозреваемый, являясь главой Копейского городского округа, получил взятки в крупном и особо крупном размерах на общую сумму не менее 2 млн рублей за совершение действий, входящих в круг его должностных полномочий.