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Агентство новостей Доступ 1 22 марта 2017 года, 14:44

Владимир Можин единогласно избран главой Копейска


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бывший первый заместитель прокурора Челябинской области Владимир Можин избран главой Копейска – его кандидатуру депутаты горсобрания поддержали единогласно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Таким образом, за второго претендента – директора по развитию территорий АНО «Центр кластерного развития Челябинской области» Павла Демина – не было подано ни одного голоса.

В настоящее время исполняет обязанности главы Копейска Владимир Бисеров – он не принимал участия в конкурсных процедурах.

Напомним, 5 декабря 2016 года депутаты горсобрания избрали руководителем администрации Валерия Устинова, но уже 21-го числа он обратился к главе региона с просьбой освободить его от занимаемой должности по состоянию здоровья.

Можин Владимир Алексеевич родился 4 мая 1955 года в совхозе Усть-Биджинск (Усть-Абаканский район, Красноярский край). Трудовую деятельность начал в 1973 году подсобным рабочим на кирпичном заводе треста «Магнитострой» в Магнитогорске (Челябинская область). После службы в рядах Советской Армии окончил профессиональное училище и 11 лет работал машинистом крана мартеновского и обжимного цехов на Магнитогорском металлургическом комбинате, на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле (Свердловская область).

Окончив в 1988 году Свердловский юридический институт, поступил на должность помощника прокурора, а затем старшего помощника прокурора Орджоникидзевского района Магнитогорска. С 1996 по 1998 – заместитель прокурора, с 1998 по 2000 – прокурор Орджоникидзевского района Магнитогорска. С 2000 по 2002 – прокурор Магнитогорска. С 2002 по 2009 – заместитель прокурора Челябинской области, с 2009 по 2015 – первый заместитель прокурора Челябинской области. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». Государственный советник юстиции 3 класса. В марте 2017 избран главой Копейского городского округа.

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Теги: реформа мсу, новости копейска, кадровые перестановки, выборы главы
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