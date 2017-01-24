12+ Задержан челябинец, пырнувший ножом 68-летнюю мать

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские полицейские задержали 42-летнего мужчину, который в пьяном угаре едва не зарезал собственную мать, – пенсионерка была доставлена в больницу без сознания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Преступление было совершено в одной из квартир дома по проспекту Победы. Выпивший безработный мужчина напал с ножом на свою 68-летнюю мать, несколько раз ранив ее в живот. Осознав содеянное, злоумышленник доставил пенсионерку, потерявшую сознание, в больницу, дождался осмотра и скрылся.

Сотрудниками ППС подозреваемый был задержан по «горячим следам» и доставлен в отдел полиции «Калининский». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.