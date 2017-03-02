В зоне подтопления в Челябинске могут оказаться 540 домов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Более 500 домов в Челябинске могут оказаться в зоне подтопления во время весеннего паводка – об этом в четверг, 2 марта, сообщил заместитель начальника Управления гражданской защиты города Вячеслав Александров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В городской администрации прошло первое в этом году заседание комиссии по предупреждению ЧС, связанной с предстоящим половодьем.

Прогнозы специалистов оптимистичны: высота снега в два раза меньше, чем в 2016 году (20-25 сантиметров), промерзание почвы также ниже прошлогоднего уровня (30 сантиметров), да и коммунальщики постарались: за сезон из города вывезли более 1 млн тонн снега (против 600 тыс. тонн в 2016 году).

Тем не менее, ответственные службы готовятся к большой воде. Пик паводка ожидается в середине-конце апреля. По словам Вячеслава Александрова, к борьбе с паводком в областном центре готовы 500 единиц техники и 1,5 тыс. специалистов.

В зоне риска могут оказаться 506 частных и 34 многоквартирных дома. Для их жильцов, а это десятки тысяч человек, планируют оборудовать 439 временных пунктов на базе школ и культурных учреждений.

«Все зависит от того, каким будет март. Если судить по сегодняшней ситуации, то половодье ожидается в пределах средних многолетних значений. Критическая ситуация может возникнуть в случае резких скачков температуры и большого количества осадков», – отметил чиновник.

Следующее профильное заседание комиссии назначили на 20 марта.

Напомним, прошлогоднее половодье в Челябинской области обернулось бедствием для жителей нескольких поселков и деревень. В ряде районов объявлялся режим ЧС, людей эвакуировали, ситуацию контролировала прокуратура.